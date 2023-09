MONTORIO AL VOMANO, AL VIA FESTIVAL DELLA CANZONE PER TALENTI DAI 12 ANNI IN SU

MONTORIO AL VOMANO – “Un talent per tutte le età”: è questo lo slogan del primo festival della canzone di Montorio al Vomano (Teramo), che si svolgerà il 22 e il 23 settembre, aperto a tutti coloro che si iscriveranno dai 12 anni in su.

Giudici della gara canora saranno Franco Fasano, autore vincitore del festival di Sanremo e di numerosissime canzoni italiane di successo, tra cui “Ti lascerò” (interpretata da Fausto Leali e Anna Oxa) e “Non si può morire in eterno” (interpretata da Mina), e Paolo Paltrinieri, produttore di tre premi Oscar e già responsabile della produzione musicale in Mediaset.

Il festival ha il patrocinio e il contributo del Comune di Montorio al Vomano.

“È una nuova importante iniziativa, che la nostra amministrazione ha deciso di accogliere e sostenere per far diventare un appuntamento fisso. Sarà una vera e propria gara per appassionati di canto. Lo scopo principale sarà il divertimento, per partecipanti e spettatori. Il nostro territorio è tradizionalmente noto per aver sfornato tanti talenti artistici e magari proprio dal festival uscirà una nuova promessa della musica italiana”, commenta il sindaco, Fabio Altitonante.

Venerdì 22 settembre alle ore 15 si svolgeranno le eliminatorie presso il cineteatro Tonino Valerii in largo Marisa Ferrari. Sabato 23 settembre alle ore 18.30 ci sarà la finalissima in piazza Orsini. È possibile iscriversi gratuitamente entro il 20 settembre (incluso) sul sito www.fonoplay.it. Per informazioni si può telefonare al 335.8204205.