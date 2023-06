MONTORIO AL VOMANO: AL VIA IL CALENDARIO DI EVENTI ESTIVI, TORNA GRAN SASSO LIVE

MONTORIO AL VOMANO – Inizia Gran Sasso Live, la terza edizione della kermesse estiva organizzata dal Comune di Montorio al Vomano, con grandi artisti internazionali, spettacoli che valorizzeranno le tipicità locali ed eventi per il divertimento di bambini e ragazzi.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di investire sulla cultura, con contributi importanti, per promuovere il nostro Comune”. Ad annunciarlo è il sindaco Fabio Altitonante.

Il calendario si aprirà sabato 10 giugno con la rievocazione storica della Congiura dei Baroni, torneranno poi la Festa di San Vito nella Frazione di Leognano, e Weekend’Arte, che festeggerà i suoi 10 anni.

A luglio 2 grandi eventi di livello internazionale. Il 19 luglio piazza Orsini ospiterà il concerto di Carl Brave, uno dei protagonisti della nuova ondata rap che sta invadendo tutto il Paese, un artista originale, i cui brani fondono rap, pop e cantautorato in un mix di successo.

Nel suo ultimo album, Migrazione, che dà il nome al tour racconta il rapporto con la sua città, Roma, a cui lo lega un rapporto d’amore viscerale e nel disco ci saranno le strade, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che la Capitale trasmette all’artista. I biglietti sono disponibili su ticketone.

E il 20 luglio sale sul palco il sassofonista internazionale Jimmy Sax, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Autore dei successi mondiali “No man no cry” e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro, svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita. I biglietti sono disponibili su ticketone.

La suggestiva cornice del lungofiume ospiterà numerose serate musicali… by the river.

I giovedì estivi saranno dedicati ai più piccoli, con gli spettacoli itineranti del Favoloso mondo di Marilì. E a settembre ci sarà la seconda edizione della gincana in bici per i bambini, organizzata dall’associazione Abruzzo Bike ASD.

Ci saranno poi il concerto della Banda di Montorio, con l’associazione Minervini, e le commedie dialettali della compagnia I Girasoli.

Il 18 agosto il cabarettista abruzzese Vincenzo Olivieri farà ridere di gusto gli spettatori con Roba da Matti.

La chiusura della stagione spetterà come sempre alla Festa di San Gabriele, che quest’anno ospiterà un concerto eccezionale, con gli Zero Assoluto il 9 settembre, il gruppo pop formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci diventato famoso con “Semplicemente” e da 20 anni interprete di grandi successi e colonne sonore di film come “Scusa ma ti chiamo amore”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia.

