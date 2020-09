MONTORIO AL VOMANO: ALTITONANTE, “VITTORIA DI TUTTI”, STASERA COMIZIO RINGRAZIAMENTO DEL NEO SINDACO

MONTORIO AL VOMANO – Questa sera, 22 settembre, alle 21, in piazza Orsini, terrà un comizio di ringraziamento Fabio Altitonante, eletto a sindaco di Montorio al Vomano.

“Questa vittoria straordinaria non è per me, ma per tutti i cittadini di Montorio. Insieme abbiamo ritrovato lo spirito e l’orgoglio montoriese. I miei complimenti vanno a tutti i candidati, eletti e non, che con me hanno condiviso un’avventura intensa e bellissima”, commenta Altitonante.

“Voglio ringraziare soprattutto le tantissime persone che hanno creduto e credono nel nostro progetto per rilanciare il nostro paese. Ripartiamo dai nostri valori per far tornare grande Montorio. Da domani, con la proclamazione ufficiale, sarò in Comune a lavorare per i cittadini e le imprese. La mia porta sarà sempre aperta”.

“È finito il tempo degli interessi personali e dei litigi – conclude Altitonante – Siamo una squadra e io sarò il sindaco di tutti, non dei soliti pochi”.

