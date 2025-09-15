MONTORIO AL VOMANO: ECCO IL NUOVO CENTRO RADIOLOGICO, “GIORNO STORICO PER COMUNITA'”

MONTORIO AL VOMANO – Moderne apparecchiature diagnostiche, tra cui un mammografo di ultima generazione.

È stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro Radiologico all’interno del Poliambulatorio di Montorio al Vomano (Teramo), una struttura all’avanguardia del valore di circa 1,4 milioni di euro, realizzata grazie alla sinergia tra Comune di Montorio al Vomano, Asl di Teramo e Dipartimento per le Politiche di Coesione per il Sud, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.

“Un punto di riferimento fondamentale non solo per i cittadini montoriesi, ma per tutta l’area interna e i territori montani circostanti – viene sottolineato in una nota del Comune – Con questa realizzazione, il Poliambulatorio si consolida come polo sanitario integrato, affiancando ai servizi già presenti dell’ASL e al Distretto Sanitario di Base nuove e importanti prestazioni in ambito diagnostico e preventivo”.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, il sindaco Fabio Altitonante ha sottolineato l’importanza dell’opera: “Oggi è un giorno storico per Montorio e per tutta la nostra area interna”.

All’inaugurazione, oltre ad Altitonante, presenti l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, l’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, consiglieri regionali e sindaci del territorio.

“Con l’apertura del Centro Radiologico realizziamo un impegno assunto nel 2020, portando sul territorio un servizio fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute, in particolare femminile. Questo risultato è frutto di una grande collaborazione istituzionale e dimostra che, lavorando insieme, è possibile dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Il Centro Radiologico di Montorio non è solo un’opera pubblica: è il simbolo di una comunità che guarda al futuro con fiducia e determinazione”.

Il sindaco ha espresso, infine, la propria soddisfazione “per un traguardo che migliorerà sensibilmente la qualità della vita sanitaria dei cittadini e ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti per aver reso possibile questo importante risultato”.

“Il nostro ringraziamento va in particolare alla Asl di Teramo con il direttore Maurizio Di Giosia e alla Regione Abruzzo con il presidente Marco Marsilio e la sua Giunta”.