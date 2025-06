MONTORIO AL VOMANO: IL 23 E 24 GIUGNO SI RIPETE IL RITO DELLA “NOTTE DI SAN GIOVANNI”

MONTORIO AL VOMANO – Lunedì 23 e martedì 24 giugno 2025, Montorio al Vomano (Teramo) ospiterà la prima edizione della Notte Magica di San Giovanni, evento promosso dall’Associazione Rifiuti Zero Abruzzo e dalla Pro Loco di Montorio, con la partecipazione del centro Wellness Autismo, delle associazioni Onde Libere e San Gabriele, e con il patrocinio e il contributo del Comune di Montorio al Vomano.

«La Notte Magica non è solo un evento, ma un gesto corale di appartenenza. Vedere tante persone del paese impegnate con entusiasmo nell’allestimento e nella preparazione ci ricorda quanto siano preziose le tradizioni che uniscono. È una festa che nasce dal basso, coinvolge il territorio e restituisce il senso autentico dello stare insieme» dichiara l’Assessore all’Ambiente Mariangela Cortellini.

Il 23 giugno si aprirà con una passeggiata botanica sul lungofiume e la raccolta delle erbe rituali, seguite dalla preparazione collettiva dell’Acqua di San Giovanni e dei tradizionali ramajetti propiziatori. Durante la serata, racconti e letture offriranno spunti sulle leggende e i riti popolari legati a questa ricorrenza. A seguire, presso la Fonte Vecchia, i partecipanti potranno gustare cibi tradizionali preparati dal Caffè La Corte. La serata si concluderà con musica e balli folkloristici, animati dal gruppo La Potenza.

Il 24 giugno sarà il momento della camminata comunitaria da Montorio alla chiesetta rurale di San Giovanni, accompagnata da canti popolari e dalla fisarmonica di Achille Olivieri. All’arrivo, il parroco Don Paolo celebrerà la messa in onore del Santo, seguita dalla benedizione dei mazzolini e dal tradizionale rito del comparatico “a fiure”, simbolo di legami sinceri e duraturi. A seguire, momento conviviale nel suggestivo giardino del Susanna Home Restaurant, con sapori locali e musica dal vivo.

«Questa festa nasce dal desiderio di riscoprire le nostre radici e coltivare i legami autentici dell’amicizia. In un tempo che corre veloce, è un’occasione per rallentare, riconnettersi alla natura e rafforzare il senso di comunità. Un grazie sincero a tutte le cittadine e i cittadini che hanno collaborato con entusiasmo per rendere speciale questo momento di incontro» affermano Luciana Del Grande, presidente Rifiuti Zero Abruzzo e Diomira Nibid, presidente Pro Loco Montorio al Vomano