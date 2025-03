MONTORIO AL VOMANO – Il Comune di Montorio al Vomano (Teramo) deciso di intervenire concretamente per supportare i cittadini beneficiari del contributo per il disagio abitativo (ex CAS), trovando le risorse per anticipare l’erogazione delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre, per un totale di circa 440.000 euro.

“Abbiamo lavorato per trovare una soluzione che permettesse di sbloccare la situazione, venendo incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà”, dichiara il sindaco Fabio Altitonante.

“Il ritardo nei pagamenti è dovuto a problemi informatici, in corso di risoluzione, che hanno impedito agli uffici competenti di accedere alla piattaforma SMEA, rendendo impossibile l’erogazione del contributo da parte della Protezione Civile. In attesa che questi problemi vengano risolti, il Comune si farà carico dell’anticipazione, così da garantire ai cittadini un sostegno immediato”.

Non appena i fondi saranno accreditati, le risorse anticipate saranno reintegrate nel bilancio comunale. “Si tratta di un impegno importante, ma necessario, per venire incontro ai cittadini che devono sostenere già gli aumenti delle bollette e di altre spese quotidiane”, conclude il sindaco.

MONTORIO AL VOMANO: IL COMUNE ANTICIPA IL CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ABITATIVO MONTORIO AL VOMANO - Il Comune di Montorio al Vomano (Teramo) deciso di intervenire concretamente per supportare i cittadini beneficiari del contribut...