MONTORIO AL VOMANO, INCIDENTE SULLA STATALE 150: MORTO 72ENNE

MONTORIO AL VOMANO – Incidente mortale lungo la statale 150, nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), in prossimità del supermercato Eurospin.

A perdere la vita, poco prima di pranzo, Saverio Tarquini, di 72 anni.

L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guardrail. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso, i carabinieri della locale stazione e i vigili del Fuoco oltre al personale dell’Anas che sta lavorando per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.