MONTORIO AL VOMANO: MAXISCHERMO IN PIAZZA DIAMANTE IN OCCASIONE DI INTER-PARIS SAINT GERMAIN

MONTORIO AL VOMANO – Montorio si prepara a vivere una serata di grande calcio. In occasione della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21.00, l’Amministrazione Comunale ha organizzato la proiezione dell’evento su maxi schermo in Piazza Diamante, a partire dalle ore 19.00.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montorio al Vomano (Teramo), offrirà a tutti i cittadini e appassionati di sport la possibilità di assistere insieme a un evento calcistico tra i più attesi dell’anno. La serata sarà arricchita dall’apertura del punto ristoro per una serata all’insegna della convivialità.

“Siamo felici di offrire ai nostri cittadini un’occasione per vivere insieme un grande evento sportivo”. Ha commentato il sindaco, Fabio Altitonante. “Il calcio ha il potere di unire le persone e Piazza Diamante sarà il cuore pulsante di questa passione. Invitiamo tutti a partecipare”.