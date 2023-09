MONTORIO AL VOMANO: NUOVE DELEGHE AGLI ASSESSORI ASSEGNATE DAL SINDACO ALTITONANTE

MONTORIO AL VOMANO – “In questi tre anni per Montorio abbiamo fatto moltissimo. Oggi il Comune di Montorio è impegnato in una serie di iniziative da cui dipende il futuro della nostra comunità. Dobbiamo tracciare un percorso per i prossimi due anni. Ringrazio tutta la maggioranza, che si è messa a disposizione per portare a compimento tutte le riforme e le grandi opere avviate. Nella nostra Amministrazione abbiamo tanti profili validi e grandi potenzialità che vanno sviluppate, garantendo anche continuità con quanto abbiamo fatto fino a oggi”.

Lo annuncia il sindaco del comune del teramano, Fabio Altitonante. Ecco le nuove deleghe. Mariangela Cortellini, resta vicesindaco e assessore con deleghe ad Attività Produttive, Commercio, Turismo, Cultura ed Eventi. Francesco Ciarrocchi, assessore a Bilancio e Partecipate, assume anche la delega all’Ambiente. Mariella Calisti è nominata assessore con deleghe a Tributi, Servizi Civici, Casa e Sport. Francesca Di Luigi è assessore a Servizi Sociali e Scuola. Raniero Barnabei, già nello staff del Presidente della Provincia, sarà consigliere delegato del sindaco ai Rapporti Istituzionali. Francesco Esposito continuerà nel suo impegno in qualità di consigliere delegato a Manutenzioni e Frazioni. In Consiglio Comunale, Mirco Tomasetti continua nel suo ruolo di Presidente del Gruppo Un’altra Montorio – Altitonante Sindaco. “I miei complimenti e l’augurio di buon lavoro a tutta la giunta montoriese”. Conclude il sindaco.