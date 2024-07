MONTORIO AL VOMANO: NUOVO PARCO GIOCHI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

MONTORIO AL VOMANO – “A settembre i 200 bambini che frequentano la nostra scuola materna troveranno una bella sorpresa: un nuovo parco giochi con altalene, scivolo, arrampicata, dondolo bilico e molle, realizzati con materiale di riciclaggio e installati dalla Preco System”.

Ad annunciarlo, in una nota è il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), Fabio Altitonante.

“Ringrazio il Commissario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, che ha scelto il Comune di Montorio per questa donazione da parte del Consorzio PolieCo e dal direttore generale Claudia Salvestrini.

“La nomina del senatore Castelli ha segnato la svolta per il nostro Comune, non solo per la ricostruzione vera e propria, che oggi procede spedita, ma anche perché c’è una maggiore sensibilità nel capire le difficoltà di una comunità, che sta cercando di rinascere dopo periodi drammatici. L’esperienza amministrativa istituzionale di Castelli, a partire da quella di sindaco, è senz’altro un valore aggiunto per tutti noi. Ora il secondo Comune dopo Teramo del cratere sisma 2016 è tornato al posto che merita nell’attenzione delle Istituzioni. Il nuovo parco giochi ne è un esempio”, conclude Altitonante.