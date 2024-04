MONTORIO AL VOMANO: OK A BILANCIO PREVISIONE, CONFERMATI AIUTI FAMIGLIE E NUOVE OPERE MANUTENZIONE

MONTORIO AL VOMANO – È stato approvato al Consiglio Comunale di Montorio al Vomano (Teramo) il Bilancio di previsione 2024-2026.

“Abbiamo confermato tutti i servizi rivolti alle persone fragili e alle famiglie introdotti dalla nostra Amministrazione: asilo nido, scuolabus e mensa scolastica saranno sempre gratuiti per i montoriesi in regola con il pagamento dei tributi comunali. Proseguirà, inoltre, il servizio gratuito del Comune Montorio Sociale, a cui i cittadini possono rivolgersi per scoprire e attivare tutti i servizi afferenti all’area sociale”, dichiara in una nota il sindaco, Fabio Altitonante.

“Continueranno anche le attività di manutenzione della nostra cittadina, che oggi è tornata a essere bella, pulita e vivibile, con nuovi asfalti, piste ciclabili, nuova segnaletica, spazi verdi curati, nuovo arredo urbano. In più, abbiamo approvato un piano triennale delle opere pubbliche dal valore di 60 milioni di euro, tra nuovi lavori e realizzazioni in corso. Nel corso del 2024 inaugureremo numerose opere in corso, come la piazza verde, i Cappuccini, le ex scuole di Collevecchio e di Cusciano, il nuovo stadio. Partiranno, poi, la riqualificazione degli Zoccolanti, la riqualificazione del Pascal, la riqualificazione delle strade di Montorio e delle Frazioni e il nuovo Polo Scolastico”.

Sui debiti del Comune, infine, il sindaco ha precisato che “la nostra Amministrazione non ha creato un solo euro di debito, anzi sta abbassando la montagna di debiti ereditati pari a oltre 30 milioni di euro, tra prestito obbligazionario – che noi abbiamo rinegoziato per renderlo più sostenibile – e mutui vari, che non sappiamo a cosa siano serviti, visto che progetti e opere erano pari a zero”.

WLa nostra gestione chiude in attivo di 1,5 milioni di euro. Prevediamo di chiudere in negativo perché aumentiamo in modo significativo gli accantonamenti, dal momento che ci sono vecchi crediti, ad esempio sui tributi, datati anche 15 anni, ormai difficili da recuperare. Questo disavanzo è già stato assorbito sul bilancio, senza tagli ai servizi o aumento dei tributi comunali”.