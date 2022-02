MONTORIO AL VOMANO: OPPOSIZIONI VS ALTITONANTE, “ZERO DIBATTITO SU LOCALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO”

MONTORIO – “Salta il dibattito pubblico chiesto dalla minoranza sulla localizzazione del polo scolastico. La commissione che avrebbe dovuto consentire l’approfondimento su un tema di primaria importanza per la comunità era stata convocata a dicembre secondo quanto stabilito da delibera consiliare votata all’unanimità”.

Così le opposizioni al comune di Montorio attaccano il sindaco di Forza Italia, Fabio Altitonante.

LA NOTA COMPLETA

Quando già diverse personalità si erano impegnate per intervenire nella discussione con contributi qualificati, la seduta è stata annullata e rinviata sine die dalla presidente di commissione Mariella Calisti, che in una recente missiva ai consiglieri prometteva spudoratamente, per l’ennesima volta, un’imminente convocazione. Ebbene, l’atteso momento di confronto appare ormai superato dai fatti.

Apprendiamo dall’albo pretorio che, per 30.500 €, il comune di Montorio ha affidato al Politecnico di Milano la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di realizzazione del nuovo Polo scolastico in via De Dominicis-Bologna. Decisione assunta in totale spregio degli inviti dei consiglieri di minoranza a coinvolgere la cittadinanza sulla scelta delle opportunità formative disegnate per le nuove generazioni montoriesi e del futuro assetto urbanistico del paese.

Tramonta l’idea di un polo concepito in stretto rapporto con le strutture sportive, proprio nella stagione in cui lo Stato introduce i docenti specializzati in educazione motoria anche nella scuola primaria. Tramonta, soprattutto, il tempo della dialettica democratica, della trasparenza e della partecipazione. Nessun coinvolgimento dei montoriesi nelle scelte strategiche sul futuro di Montorio. Secondo Altitonante possiamo dormire sonni tranquilli, perché al futuro del paese ci pensa lui.