MONTORIO AL VOMANO: RADUNO NAZIONALE DEL DOGO ARGENTINO

MONTORIO AL VOMANO – Montorio al Vomano (Teramo) si prepara ad accogliere un evento di rilevanza nazionale: il raduno nazionale del Dogo Argentino, in programma domani, sabato 28 giugno, a partire dalle ore 18, presso lo Stadio Comunale Pigliacelli.

L’ingresso è libero e aperto a tutti: allevatori, proprietari, appassionati e semplici curiosi.

“Organizzato dal Dogo Argentino Club Italia con il patrocinio del Comune di Montorio al Vomano, il raduno rappresenta una grande occasione per avvicinarsi al mondo di questa affascinante razza canina, promuovendone una conoscenza approfondita e responsabile”, si legge in una nota.

“Montorio al Vomano si appresta a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del Dogo – dichiara il sindaco Fabio Altitonante –. Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa, mettendo a disposizione lo stadio cittadino e offrendo la piena collaborazione del Comune, perché crediamo nel valore educativo, culturale e sociale di eventi come questo, che valorizzano il territorio e promuovono il rispetto per gli animali”.

“Durante il raduno è prevista un’esposizione morfologica, con la presenza di un giudice specializzato che valuterà i soggetti iscritti secondo lo standard ufficiale della razza. Particolare attenzione sarà riservata al carattere dei cani: il Dogo Argentino deve essere un cane scattante, agile, forte, rustico e soprattutto coraggioso. Non deve mai essere aggressivo con gli esseri umani, caratteristica che sarà valutata severamente. Deve interagire con il suo proprietario senza condizionamenti o riserve”.

“Il raduno si svolgerà in un clima di festa e condivisione, offrendo un’occasione unica per fare rete tra allevatori, scambiare esperienze e avvicinare il pubblico a una razza affascinante e poco conosciuta. L’obiettivo dichiarato è chiaro: fare di Montorio il punto di riferimento per questo evento, rendendolo un appuntamento fisso a livello nazionale. La forte partecipazione attesa da numerose regioni italiane testimonia l’interesse crescente verso il Dogo Argentino, razza creata in Argentina nella prima metà del Novecento dal chirurgo Antonio Nores Martinez e riconosciuta ufficialmente nel 1964 dalla Federazione Cinofila Argentina, grazie all’impegno del fratello Agustín”.

“L’invito è aperto a tutti: proprietari di Dogo, appassionati di cinofilia, famiglie con bambini o semplici curiosi. Il 28 giugno Montorio si trasformerà in un punto di ritrovo nazionale per chi ama questa straordinaria razza. Il nostro grande desiderio – conclude il sindaco Altitonante – è rendere questa giornata una vera festa da ricordare, e l’inizio di una tradizione destinata a crescere nel tempo”.