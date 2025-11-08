MONTORIO AL VOMANO: RAFFORZATE MISURE SICUREZZA NEI CANTIERI DELLA RICOSTRUZIONE

MONTORIO AL VOMANO – Il rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri e nelle aree urbane limitrofe che prevede presidi fissi di personale agli accessi del centro storico, per garantire un controllo più efficace e continuo, superando il sistema delle sole transenne, messa in sicurezza la pavimentazione danneggiata dai cantieri, così da tutelare non solo gli operatori ma anche i cittadini che si muovono nelle aree interessate dai lavori. E ancora, un monitoraggio costante degli accessi nei grandi cantieri delle frazioni, affidato alla Protezione Civile, per assicurare un controllo puntuale e tempestivo delle attività.

È quanto stabilito nel corso della riunione operativa con tutti gli operatori impegnati nella ricostruzione post-sisma, convocata dal sindaco di Montorio al Vomano (Teramo) Fabio Altitonante, alla presenza dei tecnici della sicurezza.

“È stato un confronto positivo e concreto nato dopo alcuni episodi recenti, con un unico obiettivo: garantire la massima sicurezza nei cantieri e nei contesti urbani adiacenti”, spiega Altitonante in una nota.

“Ringrazio tutti gli operatori presenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrata su un tema così importante – aggiunge il sindaco – Le imprese si faranno carico dei costi degli interventi, mentre il Comune di Montorio al Vomano garantirà il coordinamento e la regia operativa, grazie al lavoro dei nostri Uffici”.

Altitonante sottolinea poi l’importanza di un approccio condiviso: “Stiamo facendo un vero lavoro di squadra per assicurare sicurezza, rispetto e tutela non solo per chi lavora nei cantieri, ma per tutta la nostra comunità”.

Il sindaco ha infine voluto condividere una buona notizia: “Abbiamo appreso con grande sollievo che Ruan oggi torna a casa dalla sua famiglia, dopo il brutto incidente di giovedì”.