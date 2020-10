MONTORIO AL VOMANO: TAMPONI A PIU’ DI 300 CITTADINI DOPO TRACCIAMENTO CONTATTI

MONTORIO AL VOMANO – Sono più di 300 i cittadini in isolamento fiduciario, dopo il tracciamento di tutti i contatti diretti dei positivi al Covid.

“A Montorio oggi non c’è alcuna emergenza – rassicura il sindaco Fabio Altitonante – ma si sono ammalati dei medici di base e dei loro collaboratori, facendo il proprio lavoro. A loro facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Visto che hanno incontrato le persone più fragili della popolazione, in accordo con loro e con l’Asl di Teramo, che sta facendo uno sforzo straordinario, è stato necessario organizzare tamponi a tappeto”.

“Ci scusiamo se in queste ore ci sono stati errori marginali nel tracciamento, ma stiamo lavorando senza sosta e abbiamo preferito chiamare un eventuale contatto diretto, risultato poi inesatto, che non accertarci di ogni caso che ci era stato segnalato. Dopo il tracciamento, abbiamo attivato il centro operativo comunale (COC) e chiamato tutti i contatti diretti, che già domani pomeriggio potranno recarsi a fare il tampone presso la struttura provvisoria Drive IN, che sarà allestita dall’Asl con il supporto del Comune di Montorio e della Protezione Civile presso largo Tom Di Paolantonio dalle 15.00 alle 17.00”.

“Una misura precauzionale, dunque, che non deve allarmare i cittadini, al contrario, ci stiamo prendendo cura di loro, impedendo che si formino focolai e che il Covid si diffonda. L’obiettivo è individuare i cittadini positivi, assisterli al meglio ed evitare un’emergenza, che potrebbe portare al lockdown per Montorio. Come abbiamo avuto modo di capire nei mesi scorsi – precisa Altitonante – prevenzione e territorio sono fondamentali per non arrivare a situazioni più gravi e quindi all’ospedalizzazione dei malati”.

