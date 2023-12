MONTORIO AL VOMANO: “TANTI EVENTI PER UN SANTO NATALE ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA E DELLA CULTURA”

MONTORIO AL VOMANO – Ha preso il via il calendario di eventi natalizi organizzato dal Comune di Montorio al Vomano (Teramo), nell’ambito della manifestazione Gran Sasso Live – Winter Edition.

“È un cartellone ricco di appuntamenti con al centro i nostri bambini, protagonisti del periodo natalizio”, annuncia in una nota il sindaco, Fabio Altitonante.

Giovedì 7 dicembre presso il cineteatro comunale Valerii alle ore 10.00, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Montorio- Crognaleto, andrà in scena lo spettacolo per bambini CIPI, a cura della fondazione AIDA, e alle ore 21.00 si svolgerà lo spettacolo “Lessicografie” della compagnia teatrale Questo buio feroce.

Il giorno dell’Immacolata Montorio accende ufficialmente il Natale e inaugura il villaggio di Babbo Natale, dove nel periodo festivo si svolgeranno diversi spettacoli per famiglie e bambini, in collaborazione con Rete8. L’8 dicembre alle 19.00 l’appuntamento è in piazza Orsini per l’accensione dell’albero con spettacoli e canti a cura della Parrocchia, in collaborazione con il gruppo Alpini di Montorio.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio torna il grande torneo di Stù, a cura dell’associazione Il Colle e il Solleone.

Tanti gli appuntamenti al cineteatro, da Cappuccetto Rosso al concerto musicale, e al chiostro degli Zoccolanti, tra cui “Favole e leggende d’Abruzzo” di Anna e Laura Bongiovanni e la mostra fotografica “Strade”, a cura della Croce Bianca, con la direzione artistica di Giuseppe D’Adiutorio e Paolo Di Giosia. La mostra sarà inaugurata venerdì 15 dicembre alle 15.30 e sarà aperta fino alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Il 17 dicembre ci saranno “La maratona dello Stù” a cura del gruppo podistico di Montorio e il Natale in via settembrini, a cura dell’associazione San Gabriele, e l’incontro con l’autore “L’età fragile” a cura di Luciana Del Grande.

Il 29 dicembre alle 21.00 presso la parrocchia di San Rocco si svolgerà il concerto di Natale a cura dell’associazione Santa Cecilia.

Il nuovo anno si aprirà con il presepe itinerante per le vie del centro storico a partire dalle 17.00.

Il 5 gennaio presso la parrocchia si svolgerà il concerto Musica Antica dell’associazione Ensemble ‘900.

Gli eventi si concluderanno nel pomeriggio di domenica 7 gennaio in piazza Orsini con lo spettacolo teatrale “Le dodici notti della Befana”, in collaborazione con Rete8 e “Aspettando la Befana” e “Caldi Abbracci” a cura dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Associazione GRISÙ e Gruppo Alpini.

“Sarà un bellissimo Natale montoriese, a cui tante associazioni del territorio hanno voluto dare il loro contributo per allietare i nostri bambini”, conclude il vicesindaco, assessore agli eventi, Mariangela Cortellini.