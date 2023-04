MONTORIO AL VOMANO, TIR IN FIAMME IN AZIENDA TRASPORTI, RICOVERATI TITOLARE E UN VIGILE DEL FUOCO

TERAMO – Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con sei automezzi operativi e un’autobotte inviata sul posto dal Comando dell’Aquila, sono intervenute presso una ditta di autotrasporti di Montorio al Vomano a seguito dell’incendio di alcuni camion, divampato ieri sera.

Le fiamme sono partite dalla motrice di un autoarticolato in sosta nel piazzale e si sono propagate ad altre otto motrici che sono state avvolte dalle fiamme.

In pochissimo tempo si è sviluppata una colonna di fumo visibile a notevole distanza. I vigili del fuoco hanno utilizzato potenti getti di acqua e di schiuma posizionandosi ad una distanza adeguata per proteggersi dal forte calore. Le fiamme sono state alimentate anche dal gasolio contenuto nei serbatoi dei mezzi pesanti.

Il notevole calore prodotto dall’incendio ha provocato danni anche ad altre due motrici e ad un’autovettura in sosta nelle vicinanze. Sul posto si è recato il Sindaco di Montorio e sono intervenuti anche l’ARTA e i Carabinieri di Teramo e Montorio al Vomano per gli adempimenti di competenza. Nel tentativo di allontanare i camion che rischiavano di essere raggiunti dalle fiamme, il titolare della ditta ha riportato leggere ustioni al capo e agli arti ed è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Teramo insieme ad un vigile del fuoco che ha subito una distorsione al ginocchio.