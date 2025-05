MONTORIO AL VOMANO: TORNA IL CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP 2025” PER I GIOVANISSIMI

MONTORIO AL VOMANO- Il Comune di Montorio al Vomano (Teramo), in collaborazione con la Cooperativa Sociale 3M, è lieto di annunciare il ritorno del “Summer Camp 2025”, il centro estivo dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, in programma dal 16 giugno al 1° agosto 2025.

Saranno sette settimane di giochi, escursioni, laboratori creativi, attività sportive e giornate al mare. Il campus offrirà ai più piccoli un ambiente sicuro, stimolante e sereno, dove crescere, socializzare e vivere nuove esperienze. Il Summer Camp si svolgerà tra gli impianti sportivi e la piscina comunale di Montorio al Vomano, con trasferte settimanali presso un lido attrezzato per le attività in spiaggia. La giornata tipo sarà organizzata per favorire il benessere e la partecipazione attiva di tutti, grazie al lavoro di educatori qualificati e istruttori sportivi.

“Questo campus è un’occasione unica per offrire ai nostri ragazzi un’estate piena di attività stimolanti, socialità e sorrisi, in un ambiente sicuro e attento alle esigenze di ogni bambino – dichiara il sindaco Fabio Altitonante -. Montorio investe sul futuro, valorizzando il tempo libero come spazio educativo e di crescita”. Il centro è pensato anche per accogliere bambini con disabilità, garantendo la presenza di operatori dedicati e incontri preliminari con le famiglie per costruire un’esperienza su misura.

Le iscrizioni apriranno lunedì 26 maggio 2025. Il “Summer Camp 2025” prevede una quota settimanale differenziata in base alla fascia oraria scelta. Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale, sono previste tariffe agevolate per i residenti o per i bambini con almeno un genitore o un nonno residente a Montorio al Vomano.