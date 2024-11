MONTORIO AL VOMANO: TORNA LA FIERA DEL PRIMO DICEMBRE CON 80 ESPOSITORI

MONTORIO AL VOMANO – Dopo il successo della Fiera di Ognissanti, torna a Montorio (Teramo) la Fiera del primo dicembre con la sua seconda edizione. Domenica, dalle 08.00 alle 20.00, il centro del paese si animerà con più di 80 espositori di prodotti tipici, abbigliamento, calzature, artigianato e curiosità varie.

La fiera è organizzata in collaborazione con le principali associazioni di categoria, Confcommercio Teramo, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Confesercenti Teramo, Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche. Segnaliamo che per raggiungere piazza Diamante sarà necessario passare dalla Madonna del Ponte, poiché resterà chiuso il ponte della SS80 in corso di riqualificazione, per lo spostamento dell’impianto del gas.

“Montorio è sempre più viva, grazie alle tante manifestazioni che stiamo promuovendo. Inizia un mese ricco di iniziative per cittadini e turisti, in attesa delle festività natalizie”, commenta il sindaco Fabio Altitonante.