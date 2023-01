MONTORIO, ALTITONANTE: “NESSUN PROBLEMA POLITICO O ISTITUZIONALE”

MONTORIO AL VOMANO – “Non c’è alcun problema di maggioranza, Francesca Di Luigi è in maggioranza. Le ragioni personali, che l’hanno portata a fare questa scelta nulla c’entrano con il suo appoggio alla realizzazione del nostro programma. Le funzioni di vicesindaco vanno temporaneamente all’assessore Mariangela Cortellini, in attesa del prossimo assetto della Giunta”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), Fabio Altitonante, in risposta ai consiglieri comunali di Montorio Guarda Avanti Eleonora Magno e Andrea Guizzetti, in relazione alle dimissioni del vicensindaco Francesca Di Luigi, e alle possibili criticità per il doppio ruolo di primo cittadino montoriese e di consigliere regionale, ricandidato, in Lombardia.

“La ringrazio per l’impegno che ha dimostrato fino a oggi e insieme continueremo a lavorare bene nell’interesse dei cittadini montoriesi. Nessuna trama di Palazzo. Qualcuno come al solito cerca solo di strumentalizzare”.

“Riguardo alla mia presunta assenza – aggiunge -, è smentita nei fatti da tutti i montoriesi, dagli assessori e dai consiglieri e dagli uffici comunali con cui sono in costante comunicazione. Sono convinto, al contrario, che il ‘ponte’ istituzionale tra Milano e Montorio sia un valore aggiunto per il nostro Comune, che, dopo anni di isolamento e decadenza, è tornato a crescere, con investimenti, progetti per il futuro e ricostruzione”.

“I cittadini lo sanno e apprezzano il mio impegno, fatto con il cuore. In tantissimi mi stanno chiamando per sostenermi nella campagna elettorale con gli amici e i parenti, abruzzesi residenti a Milano e provincia. Tra gli abruzzesi che vivono a Milano, mi fa particolarmente piacere l’aiuto di Vittorio Magno, fratello di Eleonora”, conclude.