MONTORIO: APPROVATO IL BILANCIO, AIUTI ALLE FAMIGLIE, ESENZIONE ADDIZIONALE IRPEF E RIDUZIONE TARI

MONTORIO – Per la prima volta esenzione dal pagamento dell’addizionale Irpef per i cittadini con redditi inferiori a 12.500 euro, abbattimento della Tari “grazie a circa 60 mila euro di risparmi”, mensa gratuita dal nuovo anno scolastico per tutte le famiglie in regola con il pagamento dei tributi locali ed estensione fino alle 16.00 dell’orario di apertura del Centro Diurno di Villa Brozzi e conferma degli “Asili Nido Gratis” e “Bonus nuovi nati”.

Ed ancora: assunzioni di nuove risorse al Comune ed investimenti “per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Sono alcune delle voci più importanti del Bilancio di previsione del comune di Montorio al Vomano (Teramo), approvato a maggioranza dal consiglio comunale, il secondo dell’amministrazione civica di centrodestra guidata dal settembre dello scorso anno dal sindaco, Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia. Il 45enne è tornato nel suo paese di origine dopo che a 18 anni si era trasferito per motivi di studio a Milano dove nel frattempo ha iniziato anche la carriera politica.

“L’eredità che abbiamo ricevuto è pesante, a partire dal prestito obbligazionario che pesa per circa 1 milione di euro all’anno sulle casse del Comune e che noi oggi stiamo cercando di ridiscutere con la banca – spiega il sindaco -. Nonostante questo, grazie al grande lavoro fatto sul bilancio nel 2021 i cittadini di Montorio vedranno la svolta. Già nei primi mesi di amministrazione abbiamo avviato numerosi progetti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, come i nuovi giardinetti in largo Runcini, la pista ciclabile che da viale Duca degli Abruzzi, percorrerà un circuito lungo 1,8 km, la riqualificazione e il nuovo arredo urbano, dai cestini al ripristino delle fontane. E proseguiremo in questa direzione”.

Nel bilancio sono stati inseriti 32 milioni di euro di investimenti: tra le priorità, la riqualificazione del Pascal, la ristrutturazione dei campi sportivi, gli interventi di messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico delle strade e del lungofiume, i nuovi plessi scolastici, le riparazioni dai danni del sisma degli edifici pubblici, in particolare la scuola di Leognano e le ex scuole di Collevecchio e Cusciano, la manutenzione delle strade, la realizzazione di nuove aree gioco e di spazi dedicati alle famiglie. “In accordo con l’ASL di Teramo e nell’ambito della SNAI, realizzeremo un centro radiologico per la prevenzione dei tumori, con particolare riguardo al carcinoma mammario e delle malattie cardiovascolari, per un investimento totale di circa 1,2 milioni di euro, con fondi del Ministero – continua Altitonante -. In più abbiamo inviato all’INAIL il progetto validato per la nuova RSA per accogliere i nostri anziani, con 60 posti letto, dal valore di quasi 7,8 milioni di euro, con fondi non ricompresi nel bilancio. Abbiamo anche inserito riduzioni per pubblici esercizi che hanno subito chiusure o cali di fatturato a causa dell’emergenza Covid – continua il sindaco.

Nel bilancio sono state inserite anche le partite dette ‘di giro’ come ente capofila dei servizi sociali, ruolo che finalmente tornerà a Montorio a partire da gennaio 2022.

Il sindaco si è poi soffermato sul fondo da circa 500 mila euro, soldi che oggi sono bloccati e che aumentando l’efficienza del Comune e con una maggiore solerzia dei cittadini nel pagamento delle tasse, si potranno sbloccare subito in parte, almeno 100 mila euro, ad esempio, per la manutenzione delle strade, per i servizi sociali, per gli aiuti alle famiglie, per dare sostegni alle imprese.

“Grazie a un nuovo patto con i cittadini di Montorio, il nostro paese tornerà a essere bello, accogliente per le famiglie e attrattivo per le imprese – conclude.