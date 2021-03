MONTORIO: APPROVATO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI CON PISTA CICLABILE

MONTORIO AL VOMANO – “Chi arriverà a Montorio troverà un vero ingresso, degno del nostro Comune, e i residenti potranno godere di spazi più fruibili per le famiglie e per i bambini”.

Così il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo) Fabio Altitonante in merito al progetto definitivo approvato in Giunta per la riqualificazione del Viale Duca degli Abruzzi: “Il progetto prevede un unico senso di marcia per quasi tutto il Viale, con la creazione di una ‘zona 30’. Elemento qualificante è il circuito ciclabile lungo 1,8 km, che percorrerà Viale Duca Degli Abruzzi, Via Poliseo De Angelis, Largo Rosciano, Via Matteotti e Via S. Giusta e passerà anche all’interno dei nuovi giardinetti, che saranno riqualificati. Entro l’estate partiranno i lavori”.

“Tanti cittadini, residenti e proprietari di attività commerciali lungo il Viale, hanno espresso soddisfazione per questa proposta. L’unica preoccupazione sono i posti auto, per i quali abbiamo valutato tutte le opportunità per scegliere la soluzione migliore. I parcheggi saranno posizionati, infatti, a ‘spina di pesce’ così da recuperare più spazio possibile, alternando poi i posti dedicati ai residenti a quelli con il disco orario”.

La Giunta ha dato anche l’indirizzo per la concessione di un punto ristoro in largo Runcini, “sarà integrato ai nuovi giardinetti e consentirà di riaprire i bagni pubblici della piazza, di cui il concessionario dovrà garantire la pulizia”.

È stato approvato infine, per la trasparenza di istituire l’albo per incarichi legali: “Come abbiamo detto – aggiunge il sindaco – la trasparenza è la nostra linea d’azione”.