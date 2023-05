MONTORIO, BILANCIO RINVIATO. SINDACO ALTITONANTE RASSICURA I CITTADINI, APPROVAZIONE IN ARRIVO

MONTORIO AL VOMANO – Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione 2023-2025 e Rendiconto 2022 del Comune di Montorio sono rinviati alla prossima seduta, che si terrà tra una decina di giorni.

“Mi dispiace – commenta il sindaco Fabio Altitonante in un comunicato – che qualcuno si sia approfittato dell’assenza giustificata di un consigliere, che stava poco bene, per infilarsi in delle dinamiche politiche che fanno solo male alla nostra comunità. È la seconda volta in 3 anni che si cerca di sfruttare l’assenza di un nostro consigliere. Voglio in ogni caso rassicurare i cittadini, perché tra circa 10 giorni faremo un nuovo Consiglio Comunale e sono certo che in quel caso a prevalere saranno solo i loro interessi”.

Il sindaco Altitonante si dice inoltre “stupito”, “poiché per la prima volta il Rendiconto del Comune dice addio al “rosso” in bilancio e chiude il 2022 con un avanzo di oltre 874 mila euro, senza nuovi debiti. “Forse questo dà fastidio a qualcuno. Il parere dell’Organo di Revisore è favorevole su Dup, Bilancio di Previsione e Rendiconto”.

“Il nostro avanzo è super-prudenziale – continua il primo cittadino – se pensiamo che abbiamo creato un fondo rischi/accantonamenti ad hoc di 800 mila euro e il fondo crediti dubbia esigibilità è aumentato di circa 1,6 milioni di euro. In sostanza abbiamo messo da parte circa 2,4 milioni di euro per coprire eventuali mancati incassi o spese non previste. Chi fa opposizione confonde il parere ufficiale con le normali interlocuzioni tra Uffici e Organo di Revisione. Ringrazio i nostri Uffici, che si sono impegnati con dedizione e competenza, per iniziare un percorso di revisione delle troppe storture ereditate dal passato. Il Consiglio Comunale di oggi era infatti anche l’occasione per sanare la vicenda del Poliambulatorio, che dopo trent’anni si trova ancora su un’area mai acquisita dal Comune, e per questo rischia di perdere i finanziamenti Pnrr per l’ampliamento e il centro radiologico”.

“La nostra amministrazione ha sempre dimostrato un grande senso di responsabilità, spero che la prossima volta prevalga anche in chi oggi si è lasciato trascinare da altri sentimenti”, conclude Altitonante.