MONTORIO, CASADILEGO IN VISITA AL COMUNE: ALTITONANTE, “ESEMPIO PER I NOSTRI GIOVANI”

MONTORIO AL VOMANO – Questa mattina il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha ricevuto in Comune Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, la giovane vincitrice di X Factor 2020.

“Tutta Montorio ha tifato per lei e siamo fieri di questa vittoria super meritata – ha commentato il sindaco –. Elisa è un esempio per i giovani, come lei: impegno, dedizione, allenamento e fatica sono l’unico modo per raggiungere grandi risultati”.

Casadilego ci ha fatto una promessa: appena sarà possibile, la aspettiamo in piazza per un grande concerto”.

Durante l’incontro, il sindaco le ha consegnato “Lu mmascarone”, uno dei simboli di Montorio.

