MONTORIO: COMUNE SI PREPARA A DIGITALIZZAZIONE, PISTA CICLABILE E PROROGA DOMANDA AGEVOLAZIONE TARI

MONTORIO AL VOMANO – La Giunta comunale di Montorio al Vomano ha approvato le linee di indirizzo per il piano di digitalizzazione del Comune.

“È un progetto importante che semplificherà e renderà più veloce l’accesso ai servizi pubblici di cittadini e imprese, attraverso l’ampliamento dei servizi digitali, l’implementazione dei canali di comunicazione istituzionale, il miglioramento dell’efficienza degli uffici grazie all’introduzione di infrastrutture cloud e la diffusione della cultura digitale all’interno dell’organizzazione comunale e nella cittadinanza”, ha spiegato il sindaco, Fabio Altitonante.

Via libera dalla Giunta anche alla riqualificazione di viale Duca degli Abruzzi, con zona 30, senso unico e un anello ciclabile lungo 1,6 km, che si integrerà con il progetto di recupero e valorizzazione dei giardini di largo Runcini approvata la scorsa.

“Il viale è una delle porte d’accesso a Montorio – commenta il sindaco – oggi abbiamo stabilito i criteri per renderlo fruibile alle famiglie”.

Oggi l’Amministrazione ha deciso infine di prorogare al 30 gennaio 2021 la scadenza per la richiesta di riduzione Tari del 25% concessa alle attività produttive e commerciali, in seguito alla chiusura per le restrizioni imposte a causa dell’emergenza Covid-19.

