MONTORIO: CONSIGLIO COMUNALE RATIFICA IL VOTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SU SERVIZI SOCIALI

MONTORIO AL VOMANO – Il ruolo e le funzioni dell’Ente capofila dell’ambito sociale distrettuale Gran Sasso – Laga saranno assunte dal Comune di Montorio al Vomano. Lo ha approvato il Consiglio Comunale di Montorio al Vomano, dopo che la conferenza dei Sindaci aveva approvato l’individuazione del nuovo ECAD. Nei prossimi 30 giorni la Giunta approverà il modello gestionale e organizzativo dell’ECAD da sottoporre ai Sindaci dell’Ambito.

“Nel 2016 i Sindaci dell’Ambito avevano stabilito in modo logico e naturale che l’ente capofila fosse Montorio, il Comune più popoloso. Poi, per ragioni organizzative, nel 2018 erano state fatte scelte diverse.

La nostra Amministrazione ha, invece, voluto fortemente il ritorno dei servizi sociali a Montorio. E oggi abbiamo fatto un altro passaggio formale importante con il Consiglio Comunale”. Lo dichiara il sindaco, Fabio Altitonante.

“Il Comune conosce meglio le necessità dei suoi cittadini e ha meno costi di struttura, quindi più risorse per i cittadini e per i Comuni. Del resto la Comunità Montana è un ente in chiusura.

Siamo soddisfatti perché tutti hanno compreso l’importanza della nostra richiesta, non solo per Montorio ma per tutti i Comuni dell’ambito, che potranno contare presto su più servizi e più aiuti per i cittadini più fragili”.

“Dal mese di maggio – aggiunge l’assessore ai servizi sociali, Francesca Di Luigi – è attivo il Servizio di Segretariato Sociale, atteso da anni nel Comune di Montorio al Vomano.

Nello scenario futuro, dopo la pandemia, il ruolo dei servizi sociali sarà sempre più importante per tante famiglie e dobbiamo essere pronti”.

In Consiglio è stata approvata anche la delibera di acquisizione gratuita di piccole aree private, utilizzate a uso pubblico da oltre 20 anni, per la costruzione del marciapiede lungo la statale 150, che così sarà più sicura, soprattutto per i ragazzi, che la percorrono per raggiungere i centri sportivi. Il sindaco ha ringraziato i cittadini che hanno compreso l’importanza di questo progetto per valorizzare la zona e renderla più sicura dal punto di vista della viabilità.