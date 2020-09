MONTORIO: FORZA ITALIA, “GRANDE SODDISFAZIONE PER SINDACO ALTITONANTE”

MONTORIO AL VOMANO– “Una vittoria oltre ogni aspettativa, eravamo certi che il candidato sindaco Fabio Altitonante e la sua squadra fossero le persone giuste e lo hanno dimostrato”.

È il commento di Gabriele Astolfi, coordinatore provinciale di Forza Italia a Teramo e Francesca Persia, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

“Questa campagna elettorale vincente è stata una chiara risposta al malcontento generale e a una politica completamente assente e distaccata dal territorio e dalla sua gente. Da oggi inizia una nuova era: faremo un grande lavoro di squadra per ricostruire il centrodestra. Valorizzeremo il merito e lo spirito di appartenenza a una coalizione fortemente voluta da Forza Italia e dal nostro presidente, Silvio Berlusconi”.

“Il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, ha già chiamato il nuovo sindaco di Montorio per congratularsi: da domani saremo tutti al lavoro, al fianco di Fabio Altitonante, per dare risposte concrete e fattive ai progetti per il rilancio di Montorio”.

Download in PDF©