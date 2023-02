MONTORIO, FURTI NELLE CASE IN RICOSTRUZIONE: 59ENNE ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO

MONTORIO AL VOMANO – È stato avvistato su un ponteggio in un cantiere della ricostruzione e quando è stato bloccato è stato trovato in possesso di una cospicua refurtiva composta da monili, argenteria, monete e oggetti vari.

I carabinieri della Stazione di Montorio al Vomano (Teramo), hanno così arrestato in flagranza di reato un 59enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Una parte della refurtiva è stata riconosciuta da un proprietario di una unità abitativa presente, mentre sulla restante sono in corso accertamenti.

L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove restarà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dall’Autorità giudiziaria.

I carabinieri stanno conducendo ulteriori indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo al fine di appurare il luogo di provenienza della refurtiva non riconosciuta, nonché per appurare se l’uomo si sia reso responsabile di analoghi fatti successi nella zona.