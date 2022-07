MONTORIO: IN ARRIVO AVVISI TARI, “IL 92% DELLE UTENZE DOMESTICHE PAGHERÀ ANCORA MENO”

MONTORIO – “Sono in arrivo in questi giorni gli avvisi per il pagamento delle bollette TARI 2022. Il 92% delle utenze quest’anno avrà una bolletta ancora più bassa, dopo le importanti riduzioni dello scorso anno”.

Lo annuncia il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante.

LA NOTA COMPLETA

Per fare alcuni esempi la TARI per un’abitazione tipo di 100 mq con 1 occupante quest’anno sarà pari a circa 150 euro. Nel 2021, per la stessa occupazione con 1 occupante, era pari a circa 172 euro.

Per un’abitazione tipo di 200 mq con 4 occupanti quest’anno la bolletta sarà di circa 440 euro. Nel 2021, per la stessa occupazione con 4 occupanti, era pari a circa 470 euro.

Dopo anni di delibere copia/incolla, con aumenti indiscriminati, finalmente i cittadini montoriesi pagheranno una TARI giusta ed equa.

Rispetto al 2021, anche nel 2022 siamo riusciti a ridurre la tariffa della TARI per alcune attività, ossia per le utenze non domestiche.

In particolare, avranno una riduzione le attività artigianali come parrucchiere ed estetista o di produzione di beni specifici, le attività di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.

Si ridurrà, inoltre, la TARI per le attività di tipo ospedaliero, dove ci sono grandi investimenti per potenziare il nostro Poliambulatorio.

Ricordiamo che quest’anno non ci sono i ristori statali per le attività chiuse a causa delle normative anti Covid, circa 54.000 euro, che avevano consentito nel 2021 una riduzione tra il 10% e il 50% delle bollette”.

Un’importante novità è costituita dall’introduzione del sistema pagoPA. “Da quest’anno i montoriesi potranno pagare in modo più semplice, online dall’home banking o sui servizi di pagamento dedicati o sul territorio, in banca, in ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati”.

La prima rata o unica rata 2022 scade il 16 luglio, la seconda il 16 settembre e la terza il 16 novembre.