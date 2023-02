MONTORIO: M5S, “NO A SOCIETÀ IN HOUSE RIFIUTI, È UTOPIA DESTINATA A FALLIMENTO”

MONTORIO AL VOMANO – “Ormai si è capito che la maggioranza di Fabio Altitonante, è solo chiacchiere e distintivo, per citare Robert De Niro, nei panni di Al Capone nel famoso film Gli intoccabili. Montorio non è Milano. Rileviamo infatti la preoccupazione delle forze di opposizione del Comune di Montorio su come verrà svolto il servizio di igiene pubblica dopo l’annuncio delle forze di maggioranza di interrompere, con due anni di anticipo, il rapporto contrattuale di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana con il Mo.Te”.

Così il Movimento 5 stelle si scaglia con la maggioranza di centrodestra aòl Comune di Montorio, del sindaco e consigliere regionale lombardo Altitonante, ricandidato alle elezioni di domenica”

“Evidentemente l’opposizione non ricorda che l’attuale maggioranza ha “festeggiato”, la vittoria elettorale con una serie di eventi incasellati sotto la definizione di “Puliamo Montorio”. Eventi volti proprio alla raccolta raccolta dei rifiuti e, alla luce di quanto appena annunciato, servivano a informare i Cittadini su quale futuro avrebbe avuto la raccolta rifiuti a Montorio. Ci penseranno i Cittadini a pulire Montorio! Peccato che questi eventi non abbiano più avuto un seguito e questo la dice lunga sul senso che avevano e sull’affidabilità di questa maggioranza”, si legge nella nota.

“E non servono a nulla le sparate, come tante altre, del Sindaco Fabio Altitonante che ha dichiarato l’intenzione di creare una “Società in house” in capo al Comune, che dia tanti servizi e, pare, anche a tutto il circondario. A noi sembra semplice utopia per tutta una serie di fattori, economici e gestionali. Basta guardare e confrontare comuni ben più grandi di Montorio, e con i conti in ordine, che non hanno scelto questa strada che, oltre ad essere impervia e ripida, è molto pericolosa a livello d’igiene, di organizzazione, di gestione e di stabilità finanziaria. Per fortuna ci sono i Cittadini che sicuramente si impegneranno con altri eventi… magari denominati “Puliremo Montorio”. Montorio ha bisogno di cose semplici, fattibili e di promesse mantenute, non di sogni irrealizzabili.