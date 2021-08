MONTORIO: MALORE CURRERI, GLI STADIO NON SARANNO A GRAN SASSO LIVE, MA ALTRE SORPRESE

MONTORIO – A causa delle condizioni di salute di Gaetano Curreri, il concerto degli Stadio, in programma domenica 22 agosto a Montorio al Vomano nell’ambito di Gran Sasso Live, è annullato.

“Auguriamo a Curreri di tornare presto sul palco – commenta il sindaco Fabio Altitonante – e lo aspettiamo a Montorio per una grande festa. Gran Sasso Live – Montorio al Vomano, La Porta del Palco, sta raccogliendo ogni sera uno straordinario successo di pubblico. Abbiamo ridato vita a Montorio e a tutta l’area interna. Con l’annullamento del concerto degli Stadio, comunque, non si toglierà nulla alla nostra kermesse. Cittadini e turisti devono tenersi pronti: presto l’annuncio di una nuova strepitosa sorpresa”.

Il rimborso per il biglietto degli Stadio può essere richiesto al punto vendita d’acquisto, previa restituzione del biglietto integro di ogni sua parte, entro e non oltre lunedì 6 settembre.

Per il rimborso del biglietto acquistato online l’importo speso tornerà disponibile sul saldo contabile della carta di credito utilizzata entro 20 giorni a partire da lunedì 9 agosto (le tempistiche dipendono dagli istituti di credito coinvolti).