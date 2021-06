MONTORIO: RIFINANZIATI ASILI NIDO GRATIS E BONUS BEBE’, OK STUDIO FATTIBILITA’ PARCHEGGIO MULTIPIANO

MONTORIO AL VOMANO – La Giunta comunale di Montorio ha approvato una serie di delibere a sostegno delle famiglie montoriesi.

Sono rifinanziate le misure “asili nido gratis” anche per il prossimo anno scolastico e il “bonus nuovi nati” per l’anno 2021. Grande novità riguarda la refezione della scuola dell’infanzia annunciata dal sindaco, Fabio Altitonante: “La mensa diventerà gratis dal nuovo anno scolastico per tutte le famiglie. Il piccolo impegno che si chiede alle famiglie è essere in regola con i tributi comunali”.

“Grazie all’ottimizzazione dei fondi del bilancio e all’azzeramento degli sprechi, abbiamo recuperato le risorse per presentare una grande manifestazione, che coinvolgerà artisti di livello nazionale e le associazioni del territorio, con tanti eventi per tutte le età. Tra 10 giorni presenteremo il programma: concerti, spettacoli teatrali e cabaret e solidarietà per tutte le età e tutti i gusti!”.

È stato approvato dalla Giunta Altitonante anche lo studio di fattibilità per un parcheggio multipiano all’inizio di viale Duca degli Abruzzi, dove ci saranno 36 nuovi parcheggi, inserito nelle opere triennali delle opere pubbliche.

“Ricordiamo che dopo l’estate partirà la riqualificazione di viale Duca degli Abruzzi con la pista ciclabile, dove ribadiamo che i parcheggi per i residenti saranno garantiti.

Il nuovo parcheggio previsto all’ingresso di Montorio rafforzerà sia i posti disponibili per i residenti, sia quelli in accesso per i turisti.

Nei prossimi anni immaginiamo una Montorio più sostenibile con una qualità della vita elevata per famiglie e bambini”. Commenta Altitonante.

Sempre nell’ottica di aumentare la sicurezza stradale, la Giunta ha approvato infine la costruzione di un marciapiede per un collegamento pedonale con la Zona MAP-SAE.