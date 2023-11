MONTORIO SI ILLUMINERA’ DI ARANCIONE PER MANIFESTARE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

MONTORIO AL VOMANO – Alle17.30 di sabato 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il palazzo del Comune e la Caserma dei Carabinieri di Montorio (Teramo) si illumineranno di arancione. Il Comune aderisce così alla campagna di sensibilizzazione UN Women dal titolo “Orange the World”, ovvero “tingiamo il mondo di arancione”. La Caserma dei Carabinieri, inoltre, aprirà le proprie porte per lanciare un segnale a tutte le donne, che devono denunciare e possono trovare sostegno rivolgendosi alle Forze dell’Ordine.

Alla manifestazione interverranno le giocatrici delle squadre di Montorio, il parroco, Don Paolo, con i bambini e i ragazzi dell’oratorio e l’associazione Soroptimist, nota per il sostegno e l’aiuto che da anni offre alle donne nel mondo del lavoro. La squadra di calcio a 5 femminile di Montorio indosserà una t-shirt con stampato il numero Anti Violenza e Stalking 1522. La stessa maglietta sarà indossata dalle giocatrici anche domenica 26 novembre nel pre-partita, che si svolgerà al Palazzetto Comunale. “In questi giorni, con l’uccisione della giovane Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato, questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo. Giulia è la vittima di femminicidio numero 105 di quest’anno; a uccidere le donne sono stati in prevalenza i mariti, i compagni e i conviventi. La Regione con il più alto tasso di femminicidi è l’Abruzzo. I dati sono aggiaccianti”. Commenta il sindaco Fabio Altitonante. Infine, l’Amministrazione ha accolto la proposta della Commissione Pari Opportunità del Comune, che realizzerà flyer di sensibilizzazione sul tema, che saranno distribuiti nelle attività commerciali di Montorio.