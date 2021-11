MONTORIO SI TINGE DI ARANCIONE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

MONTORIO AL VOMANO – La sera del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per la prima volta il palazzo del Comune di Montorio si illuminerà di arancione.

Il Comune aderisce così alla campagna di sensibilizzazione UN Women dal titolo “Orange the World”, ovvero “tingiamo il mondo di arancione”.

L’iniziativa è stata ideata dal vicesindaco, assessore alle pari opportunità, Francesca Di Luigi, con l’assessore agli eventi, Mariangela Cortellini.

“Il colore è stato scelto come simbolo della speranza di un avvenire migliore, senza violenze.

Con la pandemia si è registrato un picco nel reporting violenza domestica e come Amministrazione abbiamo voluto lanciare un segnale forte per dire no alla violenza contro le donne”.