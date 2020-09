MONTORIO: SINDACO PRESENTA GIUNTA, ALTITONANTE, “GRUPPO DI ALTO LIVELLO”

MONTORIO AL VOMANO – “Siamo una bella squadra, coesa, compatta, unita. Per la formazione della Giunta abbiamo scelto come criterio il numero di voti, premiando la voce dei cittadini”.

Così,questa mattina, il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha annunciato la composizione della Giunta.

“Ora non c’è tempo da perdere, dobbiamo metterci al lavoro, c’è tanto da fare. Per questo siamo partiti subito con la Giunta. Nei prossimi giorni – ha aggiunto – definiremo gli incarichi per i consiglieri delegati: abbiamo formato un gruppo di alto livello e per me sono tutti assessori”.

“Ognuno darà il suo contributo – ha precisato Altitonante – anche i consiglieri avranno ruoli importanti, con deleghe di peso, come educazione e istruzione, volontariato, giovani, digitalizzazione, società partecipate, patrimonio, sport e tempo libero”.

“Cinque anni sono lunghi, ci sono tantissime cose da fare e tutti avranno il loro spazio”.

Resterà in capo al sindaco la Cultura.

ECCO LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA:

1. Raniero Barnabei – Vicesindaco e assessore a lavori pubblici, sicurezza e protezione civile, ricostruzione, rapporti con le frazioni e personale.

2. Francesca Di Luigi – Assessore a politiche sociali e della casa, pari opportunità e bilancio.

3. Francesco Ciarrocchi – Assessore a urbanistica ed edilizia privata.

4. Mariangela Cortellini – Assessore a politiche del lavoro, attività produttive, commercio, turismo e ambiente.

“Montorio tornerà a essere una cittadina per tutti e non per pochi. Con questo spirito abbiamo deciso di prevedere anche la figura del presidente del Consiglio comunale, che la legge dà la possibilità di istituire e che affiancheremo al vice presidente, scelto tra le opposizioni, per efficientare e migliorare le attività del Consiglio comunale di Montorio, dandogli un ruolo centrale”, ha concluso Altitonante.

