MONTORIO: UTILIZZO ILLECITO DI CARTE DI CREDITO, UNA DONNA DENUNCIATA DAI CARABINIERI

MONTORIO AL VOMANO – I Carabinieri della Stazione di Montorio al Vomano (Teramo), a conclusione di una mirata e repentina attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà una donna italiana di 45 anni, residente nel territorio provinciale, ritenuta responsabile del reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter Codice Penale).

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia-querela presentata da una 35enne del posto, dopo l’improvvisa sparizione della propria carta bancomat e anomalie nei movimenti bancari.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella mattinata del 14 aprile scorso, tra le ore 10:00 e 12:00, la 45enne – che si trovava nell’abitazione della denunciante per prestarle aiuto nelle pulizie domestiche – approfittando di un momento di distrazione della proprietaria di casa, si sarebbe illecitamente impossessata della carta di debito.

Nelle ore immediatamente successive, l’indagata avrebbe tentato due operazioni di prelievo presso sportelli automatici di diverse filiali bancarie: uno dei tentativi sarebbe andato a buon fine, consentendole di appropriarsi della somma di 1.000 Euro. Non soddisfatta, avrebbe inoltre utilizzato la medesima carta per effettuare un rifornimento di carburante presso un vicino distributore, per un importo di 67 euro.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alla ricostruzione dei movimenti bancari e alla precisa raccolta delle testimonianze, i Carabinieri sono riusciti rapidamente a individuare la presunta responsabile e a deferirla all’Autorità Giudiziaria di Teramo per i provvedimenti di competenza.