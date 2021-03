MORINO, ANZIANA INVESTITA DA CAMION: PROCURA INDAGA PER OMICIDIO STRADALE

AVEZZANO – La Procura di Avezzano, attraverso il Pubblico Ministero dott. Ugo Timpano, come da prassi ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale per la tragica e assurda morte dell’ottantenne di Morino (in provincia dell’Aquila) Giuseppina Barra, iscrivendo nel registro degli indagati il camionista che l’ha travolta, F. G., 58 anni, di Celano, e disponendo per lunedì 29 marzo 2021 l’esame autoptico sulla salma per stabilire con certezza le cause del decesso: l’incarico sarà conferito alle ore 9 presso gli uffici giudiziari di via Corradini al medico legale dott.ssa Simona Ricci, il consulente tecnico scelto dal Sostituto Procuratore, che procederà a seguire con l’autopsia.

Com’è tristemente noto, il dramma si è consumato mercoledì 24 marzo, poco prima delle 9 del mattino, a Morino in via Brecciose, proprio davanti alla casa della vittima. Il cinquantottenne, con un camion cisterna della Vito Ferrini Srl di Afragola (Napoli), grossa azienda che trasporta e distribuisce gas Gpl sul territorio, per la quale opera, aveva per l’appunto appena rifornito l’abitazione della povera signora Barra e aveva concluso le operazioni. Sta di fatto che l’autotrasportatore, a quanto ha dichiarato, ha iniziato la manovra in retromarcia per uscire dalla stradina, in pendenza, non avvedendosi che dietro al mezzo si trovava l’anziana uscita, a quanto pare, per ritirare lo scontrino del rifornimento.

Giuseppina Barra è stata travolta e schiacciata, all’altezza degli arti inferiori e del bacino, dal mezzo pesante. Nonostante l’allarme lanciato subito dallo stesso camionista e la tempestività dei soccorsi – l’ottantenne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Avezzano -, tre ore dopo il suo ricovero è spirata, troppo gravi i politraumi riportati. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno anche posto sotto sequestro il veicolo.

La vittima ha lasciato in un dolore senza fine il marito Luigino e i figli Loredana, Stefania e Antonio i quali, per essere assistiti e fare piena luce sui tragici fatti e sulle responsabilità, attraverso il consulente legale Mario Masciovecchio, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che sta acquisendo tutta la documentazione disponibile relativa al sinistro e che metterà a disposizione come consulente di parte della famiglia per le operazioni peritali di lunedì il medico legale, dott.ssa Piera Amelia Iezzi. Quando, poi, arriverà il nulla osta, i familiari potranno fissare la data dei funerali.