MORRO D’ORO: COMUNE PRONTO PER ACCOGLIERE LA TAPPA DELLA TIRRENO- ADRIATICA DEL 10 MARZO

MORRO D’ORO -La Tirreno Adriatico è una delle manifestazioni sportive più importanti su territorio italiano, in grado di catalizzare l’attenzione di grandi masse di appassionati e di portare con sé occasioni senza pari di promozione e visibilità per i luoghi che attraversa. Essere scelti per ospitare una delle tappe è dunque un grande orgoglio per il Comune di Morro d’Oro, ma anche una altrettanto importante responsabilità: il passaggio della Corsa dei Due Mari è il volano perfetto da utilizzare per far conoscere le attrattive turistiche del Comune, ben oltre i confini locali.

Nella conferenza stampa convocata per giovedì 16 febbraio alle ore 11.00 nel Municipio di Morro d’Oro – Piazza Duca degli Abruzzi 1 – verranno presentate tutte le iniziative progettate in occasione della 58° Tirreno Adriatico che hanno in comune un obiettivo fondante: promuovere il territorio e farne conoscere i tanti punti di attrazione.

I relatori, che illustreranno le attività in programma e risponderanno alle richieste di approfondimento della stampa, saranno il sindaco di Morro d’Oro, Romina Sulpizii l’Assessore Regionale allo Sport, Guido Liris, l’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione e allo Sport, Desolina Pagnottella, il Presidente Federale della FederCiclismo, Mauro Marrone e il Presidente Provinciale della FederCiclismo, Maurizia Corradetti; e, ancora, il Ct della Nazionale Paralimpica di Ciclismo, Pierpaolo Addesi, il Delegato Provinciale Coni, Italo Canaletti, il ciclista Alessandro Spezialetti, il ciclista, fondatore del 37° Mundialito amatoriale open di Ciclismo, Giuseppe Palladini, l’unico vincitore abruzzese della Tirreno Adriatico nel 1986, Luciano Rabottini.

Ospite dell’evento: il delegato allo Sport Regionale, Mario Quaglieri e Madrina dell’evento la Campionessa del mondo in linea Elite nel 2007 e campionessa europea in linea Elite nel 2018, Marta Bastianelli