MORRO D’ORO, IN RICORDO DI MARCO PANTANI: CITTADINANZA ONORARIA AI GENITORI, VENERDI’ LA CERIMONIA

MORRO D’ORO – La cittadinanza onoraria di Morro d’Oro (Teramo) per celebrare il ricordo di Marco Pantani, autore di gesta epiche nel ciclismo, ma anche del campione generoso che aiutava le persone meno fortunate.

Venerdì 5 maggio, a mezzogiorno, presso la sala consiliare del comune di Morro d’Oro alla consegna saranno presenti i genitori Ferdinando e Tonina Pantani, in rappresentanza della Fondazione Marco Pantani Onlus, che si occupa di progetti a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Accanto al sindaco e ai genitori di Marco Pantani, nel giorno del conferimento di questa speciale onorificenza, ci saranno Desolina Pagnottella, assessore allo sport del comune di Morro d’Oro, ed Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, località dalla quale il 6 maggio partirà il 106°Giro d’Italia.

L’amministrazione comunale di Morro d’Oro ha avviato un’iniziativa culturale denominata il Millennio d’Oro, in occasione dei mille anni dalla comparsa del primo toponimo del nome Morro d’Oro, riportato su documenti storici risalenti all’anno 1021.

L’ evento, si legge in una nota, ha raggruppato nell’arco di un anno una serie di eventi legati ad un unico filo conduttore: la valorizzazione del territorio, nell’ambito di una vocazione turistica della Regione Abruzzo con le sue tradizioni popolari, enogastronomiche e ricchezze artistiche, attraverso un’offerta variegata di intrattenimento.

Memorabile il 10 marzo scorso, in ambito sportivo, la partenza di una tappa della Tirreno-Adriatico: sull’onda emotiva di tale avvenimento, l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco, Romina Sulpizii, continua a nobilitare l’avvicinamento al mondo del ciclismo nel nome di Marco Pantani. Un campione che ha rappresentato in tutti i suoi valori il ciclismo, avvicinando ad esso milioni di persone per le sue memorabili imprese ai tempi d’oro con la vittoria nello stesso anno (1998) del Giro d’Italia e del Tour de France.