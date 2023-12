MORRO D’ORO: NATALE IN ABBAZIA DI PROPEZZANO

MORRO D’ORO – L’Abbazia di Propezzano a Morro d’Oro (Teramo), in sinergia con diverse realtà artigianali locali, organizza, domenica 3 dicembre 2023, un evento per promuovere le eccellenze del territorio confermando l’importanza di fare rete per crescere.

Un Unconventional Christmas Market, alla sua terza edizione, che unisce enogastronomia, design, fashion ed artigianato di alto livello. Aziende consolidate o progetti strutturati che hanno molto da dire e che decidono di incontrare i propri amici e clienti nella magica cornice di Santa Maria di Propezzano per aiutarli a rispondere alla domanda più frequente di questo periodo…cosa regalo a Natale?

I nostri partners:

Paesani amari, Arcolaio tessuti di tradizione, Vusciche moda sostenibile, Coolt borse, Le gioie di vera gioielli, Abbazia di Propezzano vini, Arte e Cioccolato pasticceria, Podere Francesco azienda agriola, Optimum Sancti Petri di beppe iconelli affinatore di formaggi, frantoio Montecchia, Ferretti dessert, Pastificio grani antichi, abse-èl make up e ready to wear, Faietafiorila pescara, Rose pois brand marchigiano di abbigliamento, le Ceramiche progetto dell’artista Fabrizio Sannicandro in collaborazione con un ceramista di Castelli, Cacao Motum azienda con sede all’aquila che distribuisce cacao provenitene da tutto il mondo, Nuova Torrefazione Autonoma con le sue miscele di caffè, L’oro della terra dove il tartufo è l’assoluto protagonista.

La volontà è quella di mettere insieme alcuni dei migliori esempi del tessuto produttivo locale a testimonianza dell’identità e autenticità territoriale come volano di promozione.

La manifestazione nasce dalla forza dei legami e delle relazioni tipici di una comunità, che consente di muoversi come un’unica entità per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

L’evento, previsto nella parte superiore dell’Abbazia, vuole essere anche un momento di aggregazione e convivialità, con la possibilità di godere degli ambienti interni ed esterni al complesso monastico medievale annoverato tra i monumenti storici d’Italia.

Alle ore 11.30 è prevista nel refettorio dell’Abbazia la presentazione del progetto “Gran Tour in Abruzzo dall’Adriatico all’appennino” a cura dell’associazione Ville e Palazzi Dannunziani con il patrocinio del comune di Pescara e del Comune di Morro D’Oro. In collaborazione con Italia Nostra Pescara, Archeo club Pescara, Soroptimis Pescara, Fidapa Pescara, Kiwanis tour Pescara, Lions club Pescara, Rotary club Pescara. Un percorso costituito da quattro itinerari, ognuno in una delle quattro provincie della regione, la cui finalità è quella di creare un circuito turistico-culturale in esclusiva per conoscere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, collegando il litorale con le aree interne, visitando splendidi palazzi e luoghi incantevoli. *I posti sono limitati pertanto è necessario accreditarsi per partecipare.

La giornata sarà accompagnata da DJ set di TmmyLu, Pantalui e Robert le Quesn.

A partire dalle 16, ogni mezz’ora, saranno effettuati dei minitour dell’Abbazia a cura del Prof.Alberto Melarangelo per farne conoscere la storia, l’architettura e, soprattutto, l’heritage ed il DNA dell’omonima azienda vitivinicola di cui è sede.

Dalle 14.30 alle 18.30 è previsto servizio di animazione presso il refettorio dell’abbazia a cura di Verena Eventi.

La parte food, per questa edizione, sarà gestita da tre diverse eccellenze del territorio in un viaggio culinario che porterà i visitatori tra la tradizione abruzzese dei piatti proposti dalla Bevitoria artigiana “In Bottega”, agli estrosi taglieri e cicchetti di Orietta con la sua Enosteria Thalassa fino ad abbracciare le esotiche proposte fusion di Oishi che collegata sapientemente la tradizione giapponese ai migliori sapori mediterranei.

Per prenotazioni e informazioni contattare Cristiana +39 328 442 6787 oppure Emanuela +39 338 700 8633; per conoscere gli aggiornamenti e dettagli della manifestazione seguire FB: @abbaziadipropezzano; IG: abbaziadipropezzano