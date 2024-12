MORRO D’ORO: PRENDE FUOCO COPERTA TERMICA, MUORE PENSIONATO 69ENNE

TERAMO – Questa mattina verso le ore 06.30 circa, a Morro d’Oro, in provincia di Teramo, in una abitazione in via Ponte murato, ha perso la vita Venicio Ianni, classe 1955, celibe, pensionato, a causa delle fiamme divampate dal malfunzionamento di coperta termica.

Sul posto, allertati da un parente della vittima, che abita al piano di sopra, sono intervenuti i vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi che provvedevano a spegnere le fiamme. Ianni, rinvenuto riverso a terra sul pavimento del corridoio, mentre cercava di guadagnare l’uscita, è morto immediatamente dopo, verosimilmente a causa dell’inalazione dei fumi dell’incendio.

Sul posto personale del 118, i Carabinieri della stazione di Notaresco e il nucleo operativo e radiomobile del compagnia di Giulianova che stanno conducendo le indagini.