MORRO D’ORO: TORNA IL NATALE IN ABBAZIA

MORRO D’ORO – Un Natale autentico nel fascino senza tempo dell’Abbazia di Propezzano.
A Morro d’Oro (Teramo) torna Natale in Abbazia, appuntamento giunto alla quinta edizione.
Due giornate che celebrano magia, tradizioni abruzzesi e cultura, in uno dei luoghi storici più suggestivi della regione. Un’esperienza immersiva fatta di arte, sapori, musica e atmosfera natalizia.
Mostra–Mercato Artigianale
Brand selezionati, artigiani, moda sostenibile, design, prodotti tipici e tante idee regalo per un Natale ricercato e originale.
Percorso Enogastronomico
Piatti della tradizione e proposte creative, accompagnati dai vini dell’Abbazia di Propezzano, disponibili in diverse etichette per esaltare ogni degustazione.
Musica Live
Area Kids
Spazi dedicati ai più piccoli per vivere il Natale in modo divertente e sicuro.
Ingresso
Donazione a partire da 2€ | 0–18 anni: ingresso libero
Info:
Cristiana · +39 328 442 6787
Emanuela · +39 338 700 8633
