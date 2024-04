MORTE ALESSIA DEL RE: LA FAMIGLIA, “GRAZIE PER IL SOSTEGNO EMOTIVO”. LUNEDI’ MESSA OTTAVARIO

L’AQUILA – “La famiglia Del Re intende ringraziare di cuore le persone che si sono unite al dolore per la morte della cara Alessia, partecipando ai funerali e stando vicini ai familiari in questi giorni di lutto e forte dolore: un sentito ringraziamento a tutti per il sostegno emotivo”.

È quanto si legge in una breve nota della famiglia di Alessia Del Re, morta il 21 aprile scorso a causa di un male incurabile a soli 43 anni.

Presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio – Anime Sante – lunedì 29 aprile, alle ore 18, si terrà la messa di ottavario.