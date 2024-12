MORTE ALPINISTI SUL GRAN SASSO: A SANTARCANGELO BANDIERE A MEZZ’ASTA, SIDACO, “UNA TRAGEDIA”

BOLOGNA – Le bandiere del Municipio di Santarcangelo di Romagna sono a mezz’asta e questa sera il Consiglio comunale osserverà un momento di raccoglimento in memoria di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti morti in Abruzzo, mentre l’amministrazione comunale “valuterà ulteriori iniziative da intraprendere nei prossimi giorni”. Il sindaco Filippo Sacchetti e l’amministrazione comunale esprimono il cordoglio dell’intera città di Santarcangelo: “dopo una lunga e straziante attesa è arrivata la notizia di una tragedia che lascia la comunità sgomenta, stretta idealmente intorno a familiari e amici di Cristian e Luca”.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Rimini Jamil Sadegholaad: “a nome della città di Rimini e di tutta la Provincia, mi stringo al dolore delle famiglie e degli amici di Cristian Gualdi e Luca Perazzini e di tutta la comunità di Santarcangelo che in questi giorni si è stretta in un abbraccio e non ha mai smesso di sperare”, appresa la notizia del ritrovamento dei corpi dei due alpinisti sul Gran Sasso.