MORTE BENEDETTO XVI: MESSA DI SUFFRAGIO CARDINALE PETROCCHI ALLA CHIESA DELLE ANIME SANTE

L’AQUILA – Il prossimo martedì 3 gennaio 2023 il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CEAM), presiederà una S. Messa in suffragio del Papa Emerito Benedetto XVI, deceduto il 31 dicembre 2022.

La S. Messa sarà celebrata a L’Aquila, alle ore 18 nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante) dove è stata realizzata la Cappella della Memoria per le 309 vittime del sisma del 2009.

Proprio il 28 aprile del 2009 Benedetto XVI fece visita alla popolazione colpita dal sisma e, nella tendopoli di Onna, così salutò la popolazione: “Vi sono stato accanto fin dal primo momento, fin da quando ho appreso la notizia di quella violenta scossa di terremoto che, nella notte del 6 aprile scorso, ha provocato … vittime, numerosi feriti e ingenti danni materiali alle vostre case. Ho seguito con apprensione le notizie condividendo il vostro sgomento e le vostre lacrime per i defunti, insieme con le vostre trepidanti preoccupazioni per quanto in un attimo avete perso.Ora sono qui, tra voi: vorrei abbracciarvi con affetto uno ad uno. La Chiesa tutta è qui con me, accanto alle vostre sofferenze, partecipe del vostro dolore per la perdita di familiari ed amici, desiderosa di aiutarvi nel ricostruire case, chiese, aziende crollate o gravemente danneggiate dal sisma”.