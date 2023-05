MORTE CLARA CIUCA, IL CORDOGLIO DI CONFINDUSTRIA L’AQUILA

L’AQUILA – Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno esprime profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa della sindacalista Clara Ciuca.

“Clara è stata una vera battagliera, protagonista delle delicate vicende sindacali che hanno caratterizzato il comparto metalmeccanico”, dichiara il direttore di Confindustria, Francesco De Bartolomeis, “ha sempre lavorato duramente, con impegno e responsabilità per l’obiettivo comune della tutela dell’economia e del lavoro di tutto il territorio aquilano. Rivolgiamo alla famiglia Ciuca, a nome di tutta l’associazione, le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore. Resterà sempre vivo il ricordo di Clara Ciuca per l’importante ruolo che ha svolto in vita”.