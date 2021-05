MORTE COLACITO, IL RICORDO DI SILVIO GRAZIOSI: “TI RINNOVO IL MIO GRAZIE”

L’AQUILA – “Ue’ Co’, così ci siamo salutati per una vita. Non avrei mai immaginato io, tanto più vecchio di te, di dover ricordare la tua morte”.

È l’incipit dell’ultimo saluto rivolto all’amico e collega Gianfranco Colacito, scomparso oggi all’età di 81 anni, dal decano dei giornalisti abruzzesi, prima responsabile della prima pagina dell’inserto de ‘Il Tempo’ d’Abruzzo, poi fondatore e capo Ufficio Stampa della Regione, Silvio Graziosi, 91 anni, giornalista professionista dal 1963.

“Credo di non aver mai scritto di te – ricorda Graziosi – tu invece hai spesso scritto di me in varie occasioni: per la mia pensione, per là pubblicazione di un mio libro e ogni volta che ne hai avuto motivo, ma mai per formalità o per consuetudine, sempre per scelta, facendo trasparire attraverso le tue parole asciutte, precise, capaci di dire anche quello che non dicevano: amicizia e affetto per me. Ti rinnovo il mio grazie”.

“Ricordo – aggiunge ancora – il primo pezzo che, su mia proposta, scrivesti per Il Tempo: era l’8 dicembre e raccontasti la cerimonia dei fiori all’Immacolata presso il convento di S.Chiara. Un pezzo che ancora ricordo per la sua bellezza.

A quella Madonna , a cui forse non credevi, io ora rivolgo una preghiera per te e per i tuoi cari. Ue’ Co'”