MORTE CORRIERE, AMAZON: “SICUREZZA E’ LA NOSTRA PRIORITA'”

PESCARA – “La sicurezza è la nostra priorità, per questo mettiamo a disposizione dei fornitori di servizi una tecnologia di pianificazione delle rotte che prende in considerazione diversi fattori per determinare quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza”.

È quanto rende noto Amazon in merito a quanto accaduto al corriere Franco D’Alessandro, morto ieri pomeriggio per un malore ad Ortona (Chieti), dopo avere avuto un problema con il furgone di servizio, finito nel fango. L’uomo è stato trovato morto al volante del furgone, mentre attendeva l’arrivo di un collega al quale aveva chiesto aiuto.

“I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze – si legge in una nota dell’azienda – vanno alla famiglia e alle persone care di Franco. Da sempre lavoriamo a stretto contatto con i fornitori di servizi di consegna per definire insieme degli obiettivi realistici che non mettano pressione su di loro o sui loro dipendenti”.

Amazon inoltre si è resa “disponibile a collaborare con il fornitore di servizi di consegna e con le autorità qualora fosse ritenuto necessario ai fini di chiarire le cause dell’evento”.