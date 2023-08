MORTE DANIELE CAMMAROTA, LE CONDOGLIANZE DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una nota al primo cittadino di Pizzoli, Gianni Anastasio, per esprimere “profonda tristezza e dolore” per la scomparsa del giovane Daniele Cammarota, residente con la famiglia nel comune pizzolano e rimasto coinvolto in un incidente stradale tre anni fa lungo la SS 80.

Biondi ha espresso vicinanza ai familiari del ragazzo, sottolineando la vicinanza “della comunità aquilana a quella di Pizzoli” e porgendo le più sentite condoglianze ai familiari tutti, ai compagni di squadra di calcio, agli amici e quanti lo hanno conosciuto a nome della Municipalità aquilana e a titolo personale.