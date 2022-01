MORTE DAVID SASSOLI, IL CORDOGLIO DEL CARDINAL PETROCCHI, DOMANI FUNERALI DI STATO

L’AQUILA – “A nome mio e della Comunità ecclesiale aquilana esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Suo marito, il dottor David Sassoli“.

E’ il messaggio di cordoglio del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Aquila, indirizzato ad Alessandra Vittorini, aquilana, ex sovrintendente moglie del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, giornalista e volto noto del tg1 prima della suo impegno in politica, morto nella notte dell’11 gennaio, a 65 anni, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario .

In Campidoglio, dalle ore 10.30, è stata aperta la camera ardente al pubblico per il leader politico scomparso mentre le esequie saranno domani a mezzogiorno e vedranno la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del numero uno del Consiglio Ue Charles Michel.

“Figura di alto profilo istituzionale, professionale e culturale si è speso – con generosità etica ed incisività sociale – per la promozione di un ‘umanesimo’ democratico, inclusivo e solidale, in Europa come nel nostro Paese”, dice.

“Assicuro a lei e alla sua famiglia una grata ‘prossimità fraterna”, accompagnata dalla preghiera assidua e dalla memoria riconoscente”, conclude Petrocchi.

I primi a rendere omaggio a Sassoli sono stati il presidente Mattarella, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, accolti alla camera ardente in Campidoglio, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A salutare il presidente del Parlamento europeo anche il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Omaggio anche di Walter Veltroni: il sindaco Gualtieri lo ha accolto all’arrivo e lo ha accompagnato nel percorso, fino all’abbraccio con i familiari di Sassoli.

David Sassoli è stato ricordato oggi aprendo i lavori della commissione dell’Europarlamento per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe): “Vorrei esprimere a nome della Commissione le nostre condoglianze per la perdita” del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Siamo obbligati – ha detto il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas – a continuare il lavoro istituzionale ma in questi momenti difficili i nostri pensieri sono vicini alla sua famiglia”.

Intanto i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno depositato una prima informativa in Procura in relazione alle offese, comparse sui social network, al presidente del parlamento europeo, David Sassoli. Nei messaggi su alcuni profili Twitter veniva messa in relazione la morte dell’ex giornalista con il vaccino Covid. Ieri i carabinieri hanno trasmesso l’incartamento all’ufficio primi atti di piazzale Clodio dove verrà nei prossimi giorni verrà formalmente aperto un fascicolo di indagine.